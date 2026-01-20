Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 245 тыс звонков в 2025 году

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» в 2025 году обработали свыше 245 тысяч обращений от будущих родителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области для будущих родителей работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы консультируют по вопросам системы родовспоможения, необходимых документов для роддома, положенных выплат и помогают выбрать медицинское учреждение.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что в 2025 году операторы приняли более 245 тысяч звонков, из которых около 13,5 тысячи поступили из других регионов. С 2019 года кол-центр обработал свыше 1,3 миллиона обращений.

Кол-центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, звонки бесплатные. Дополнительная информация о системе родовспоможения доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье».

При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». Эти меры поддержки доступны гражданам России, если ребенок родился и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.