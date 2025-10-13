Опасный гаджет: врач рассказал о воздействии наушников

Отоларинголог Лисин: наушники могут привести даже к потере слуха

Врач-отоларинголог Валерий Лисин заявил, что наушники, без которых современный человек не может представить свою жизнь, очень вредны для здоровья, сообщает pravda-nn.ru .

«Наш мозг регистрирует звук благодаря спиралевидному органу внутреннего уха, который называется улитка. Улитка покрыта тысячами мелких волосков, регистрирующих вибрации звука и преобразовывающих эти вибрации в электрические импульсы для их обработки мозгом», — сказал доктор.

По его словам, чрезмерно сильные звуковые волны способны нанести вред чувствительным волосковым клеткам внутреннего уха, что, в свою очередь, может спровоцировать ухудшение или полную потерю слуха.

Зачастую слух ухудшается из-за прослушивания громкой музыки через наушники или из-за профессиональной деятельности в местах с повышенным уровнем шума. Не только продолжительное воздействие, но и внезапные, хотя и недолгие, громкие звуки, например, взрывы салютов или оружейные выстрелы, несут такую угрозу.

