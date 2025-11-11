Опасные симптомы: о чем могут говорить холодные руки и ноги

Гинеколог-эндокринолог «СМ-Клиника», врач-гинеколог Татьяна Овчарова заявила, что, если руки и ноги остаются холодными долгое время, это может говорить о некоторых заболеваниях: например, анемии или гипотиреозе, сообщает Газета.ru .

«Не стоит считать холодные конечности безобидной особенностью. Если это происходит регулярно, нужно обратиться к терапевту. Он назначит базовые обследования: общий анализ крови, тест на ТТГ для оценки функции щитовидной железы, измерит давление. При необходимости может потребоваться консультация эндокринолога или кардиолога», — сказала доктор.

По ее словам, для улучшения самочувствия можно применять попеременные ванны с разной температурой для конечностей, заниматься спортом на постоянной основе, включать в меню пряности (корень имбиря, кору коричного дерева, перец чили), а также исключить табакокурение и большое количество кофеина, так как они приводят к сужению кровеносных сосудов.

Непрекращающееся ощущение зябкости является не только неприятным, но и значимым предупреждением, посылаемым телом. Согревать себя нужно не только с помощью шерстяных носков и обогревательных приборов, но и ответственным отношением к своему состоянию здоровья, подытожила Овчарова.

