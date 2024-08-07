Опасные предметы: стало известно, какие вещи на кухне разносят бактерии

Есть два места в доме, которые нужно содержать в особенном порядке — это ванная и кухня. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, на какие предметы на кухне следует обратить больше внимания и чаще их мыть, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, ножи, полотенца, разделочные доски и плинтуса кухонного фартука могут стать источником распространения вредных бактерий и распространять опасные заболевания — кишечную палочку, сальмонеллез или клостридиальную инфекцию.

«Существуют ножи для мяса, рыбы, сыра, масла и других продуктов. Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий», — отметил Кондрахин.

По мнению терапевта, некоторые предметы на кухне стоит мыть с дезинцифирующим средством, а полотенца — почаще стирать, а также использовать одноразовые бумажные полотенца.