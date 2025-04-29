Опасное путешествие: врач рассказал, как избежать тромбоза при перелете

Терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов заявил, что длительный перелет может грозить тромбозом: в самолете человек долго сидит неподвижно в ограниченном пространстве, это замедляет кровообращение, сообщает RuNews24.ru .

«Если тромб оторвется и попадет в легкие, это может вызвать тромбоэмболию легочной артерии, что представляет угрозу для жизни», — сказал доктор.

По его словам, чтобы предотвратить образование тромбов в полете, лучше заранее проконсультироваться с врачом. Он может порекомендовать компрессионные чулки или антикоагулянты. За день до полета можно начинать пить больше воды, избегать алкоголя или снотворных: они способствуют обезвоживанию и неподвижности.

Во время полета стоит регулярно двигаться, вставать и прогуливаться по салону каждые 1-2 часа. Можно выполнить растяжку, сделать упражнения для ног прямо в кресле, заключил терапевт.