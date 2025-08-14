Опасно для здоровья: какие инфекции можно подхватить при примерке белья

Риск заражения вшами, клещами или вирусом герпеса в примерочной минимален, однако при повреждениях кожи и контакте со свежей кровью возможно инфицирование опасными вирусами, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Заразиться вшами и чесоточными клещами в примерочной маловероятно — для этого нужен тесный физический контакт. Хотя полностью исключать такую возможность нельзя. То же самое можно сказать про вирус герпеса — вне тела человека он быстро погибает, поэтому риск инфицирования невысок», — сказала Филева.

Она отметила, что через кровь теоретически можно заразиться ВИЧ, гепатитами B и C, но такое может произойти, если кровь свежая, а на коже человека, который примеряет белье, есть порезы или царапины.

«Чтобы обезопасить себя, следует примерять белье поверх своего, обязательно использовать гигиенические наклейки. Перед тем, как надеть белье, следует обязательно постирать его. Если вам показалось, что белье грязное, лучше не рисковать и вовсе отказаться от примерки», — посоветовала дерматолог.