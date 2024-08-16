Опасная зависимость: врач предупредила про риск употребления малинового варенья

Терапевт Ефимова: малиновое варенье может привести к зависимости от сахара

Малиновое варенье, как и другие продукты, содержащие сахар, может вызывать привыкание из-за своего вкуса и высокого содержания сахара, сообщила РИАМО врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова.

«Потребление больших количеств сладких продуктов, включая варенье, может привести к желанию употреблять их чаще из-за эффекта удовольствия, который они могут вызывать», — сказала Ефимова.

Она добавила, что это может привести к зависимости от сладкого вкуса и недостатку удовлетворения от менее сладких продуктов.

«Чтобы избежать негативных последствий привыкания к сладкому, рекомендуется употреблять малиновое варенье и другие сладкие продукты с умеренностью. С учетом рекомендаций по потреблению сахара, которые обычно составляют не более 10% от общей калорийности рациона, желательно контролировать количество потребляемого малинового варенья», — предупредила врач.

Ефимова отметила, что в целом безопасное количество малинового варенья зависит от индивидуальных потребностей и общего рациона питания.

«Если вы стремитесь к здоровому образу жизни, рекомендуется употреблять малиновое варенье как часть разнообразного рациона, а не как основной источник питания. Помните, что консультация с врачом или диетологом может помочь вам определить наилучшее соответствие вашим потребностям», — порекомендовала врач.

16 августа отмечается День малинового варенья. Этот неофициальный праздник приходится на народный день Малинник.