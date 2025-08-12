Опасная тенденция: врач рассказал о росте случаев менингококка в РФ

Врач-эпидемиолог Илья Косолапов заявил, что менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, для нее характерны разнообразные клинические проявления, сообщает MIR24.TV.

«Ранее я уже отмечал, что всплеск заболеваемости менингококковой инфекцией на сегодняшний день вызывает закономерную тревогу», — сказал доктор.

По его словам, среди основных причин повышения заболеваемости — снижение коллективного иммунитета, в том числе отказы от вакцинации детей, поздняя диагностика и госпитализация.

С января в России зарегистрировали свыше тысячи случаев менингококковой инфекции: это вдвое больше показателей 2024 года. В июле в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили о прохождении вакциной этапа клинических исследований, досье на ее регистрацию подадут к концу года. Примерно через 2 года она станет доступна для применения.