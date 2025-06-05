Опасная аллергическая реакция: почему стоит избегать укуса азиатского шершня

Укусы шершней очень опасны для человека, так как могут вызвать сильную аллергическую реакцию, рассказал РИАМО врач неотложной помощи и автор популярных книг о работе скорой помощи Андрей Звонков.

Он отметил, что нападение большого количества шершней может привести к летальному исходу. У любого представителя отряда осиных и пчелиных очень мощный яд, который может вызвать сильную аллергическую реакцию.

«Поэтому, как говорится, любая пчела, любая оса может вызвать серьезную аллергию, атопию с отеками, с отеками Квинке, с анафилаксией, с чем угодно. Повторюсь, для человека опасней всего аллергическая реакция», — объяснил Звонков.

Ранее сообщалось, что в Омске от укуса соседских пчел погиб ротвейлер, охранявший дом на цепи у забора. Насекомые также укусили женщину, которая обратилась с жалобой в полицию. Хозяйка погибшего пса также написала заявление на дачника, который установил на участке пчелиные ульи.