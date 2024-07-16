ООО «Атагиз» нарушило условия контракта с Орехово-Зуевской больницей

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ Московской области «Орехово-Зуевская больница», в отношении ООО «Атагиз» для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на поставку медицинских изделий общего назначения.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Атагиз» подлежат включению в РНП.

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