Онлайн-запись к врачу-дерматовенерологу доступна на портале Госуслуг Московской области в разделе «Электронная регистратура», передает пресс-служба Минздрава региона.

«Обратите внимание, самостоятельная запись возможна не ко всем узким специалистам, однако мы предоставляем возможность записаться к врачу-дерматовенерологу филиалов Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, если пациент уверен в необходимости консультации врача, либо состоит на диспансерном учете», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Для записи понадобится медицинский полис, серию и номер которого потребуется ввести для входа в «Личный кабинет». После авторизации отобразятся медучреждения, к которым прикреплен пациент.

1. Для начала необходимо выбрать нужный филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера и услугу — «Записаться на прием к врачу».

2. Далее следует указать специализацию «Дерматовенерология», выбрать конкретного специалиста и удобное время.

3. Для получения талона необходимо ввести адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Пошаговая инструкция для записи на прием к врачу-дерматовенерологу через региональный портал Госуслуг представлена в обучающем видео.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.