Онлайн встречи с врачами МОНИИАГ возобновятся 16 января

В январе 2025 года Московский областной НИИ акушерства и гинекологии возобновляет онлайн встречи с врачами института для будущих мам. Первая встреча цикла мероприятий состоится в четверг, 16 января 2025 года, и пройдет в сети Вконтакте. Ее проведет заведующая по здравоохранению акушерского физиологического отделения Екатерина Магилевская. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наши онлайн встречи организованы для тех жительниц Подмосковья, которые хотят узнать больше о МОНИИАГ, его врачах, задать накопившиеся перед родами вопросы без необходимости приезжать на прием в центр столицы», — сказала врач Магилевская.

Участники прямого эфира смогут узнать об уникальной роли института в истории медицины РФ, его современных достижениях, получить информацию, как попасть на роды в учреждение с более чем 150-летней историей и задать вопросы одному из самых опытных его сотрудников.

Онлайн-встречи с врачами будут проходить регулярно, за зимние месяцы 2025 года планируется провести 8 таких встреч. Они будут посвящены разным вопросам подготовки к родам, здоровья беременной женщины, малыша и молодой мамы. Ссылка на страницу МОНИИАГ в ВК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.