Онлайн-школа для больных диабетом открылась в Свердловской области

С 11 по 14 ноября жители восьми городов смогут узнать о способах борьбы с диабетом в онлайн-формате в рамках национального проекта «Здравоохранение». Граждане Верхней Пышмы, Дегтярска и других городов Свердловской области получили шанс пройти обучение в виртуальной школе, организованной Городской клинической больницей № 40. Данный проект приурочен ко Всемирному Дню борьбы с диабетом, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Обучающий курс состоит из четырех занятий, в ходе которых будут рассмотрены аспекты медикаментозной терапии и значение физической активности. По завершении курса участникам предложат пройти тест для оценки усвоенных знаний.

Марина Возжаева, заведующая амбулаторно-консультативным отделением эндокринологического центра ГКБ № 40, отметила, что это первый случай применения телемедицины для информирования о диабете.

Александр Еремин, заведующий взрослой поликлиникой Верхнепышминской центральной городской больницы, рассказал, что на учете с этим заболеванием состоят свыше 3,5 тысячи человек, а с начала года выявлено более 120 новых случаев. Онлайн-занятия помогут как пациентам с диабетом, так и их родственникам получить ответы на важные вопросы. Жители Верхней Пышмы и Среднеуральска могут присоединиться к занятиям в 17:00 в актовом зале детской поликлиники на улице Чайковского.

На сегодняшний день в мире более 550 миллионов людей страдают от диабета, и, по прогнозам экспертов, к 2050 году это количество может вырасти до 1,3 миллиарда. Заболевание требует тщательного наблюдения и следования рекомендациям врачей для поддержания достойного качества жизни.