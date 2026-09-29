Онкоцентр Подмосковья открыл молекулярно-генетическую лабораторию

Молекулярно-генетическая лаборатория открылась в мае 2026 года на базе Московского областного онкологического клинического центра. Она проводит исследования, необходимые для назначения лечения онкологическим пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Лаборатория входит в состав патологоанатомического отделения центра. Пока она проводит наиболее востребованные исследования, необходимые для назначения лечения в соответствии с клиническими рекомендациями. В дальнейшем перечень исследований планируют расширить, а лабораторию — выделить в отдельное отделение.

Методом ПЦР в реальном времени исследуют BRAF, KRAS и NRAS по парафиновому блоку, BRCA1/2 — по образцу крови. Методом FISH по парафиновому блоку исследуют HER2/neu, ALK, ROS1, MET, RET и NTRK1/2/3. Иммуногистохимические исследования PD-L1 и HER2 также проводят по парафиновому блоку.

Исследования бесплатны для пациентов по полису ОМС. Для их прохождения нужны направление по форме № 057/у, оформленное по месту жительства, и материал — парафиновый блок или кровь в зависимости от исследования. Если материал хранится в другом учреждении, пациенту нужно забрать его и вместе с направлением привезти в регистратуру на первом этаже второго корпуса. Регистратор оформит документы и передаст материал в лабораторию. Если материал находится в онкоцентре, достаточно предъявить направление в той же регистратуре: сотрудник оформит услугу в системе ЕМИАС.

Срок выполнения исследований составляет 15 рабочих дней. Их также можно пройти платно; прейскурант предоставляют в отделе платных услуг.

«На данный момент мы начали с самых востребованных мутаций — тех, которые требуются онкологическим пациентам в потоке и без которых лечение не назначается. В дальнейшем будем расширяться и увеличивать спектр услуг в зависимости от потребности», — рассказала заведующая патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом Ксения Борисовна Ищенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.