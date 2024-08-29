Онкологи приглашают жительниц Королева на бесплатную консультацию 31 августа

31 августа с 9:00 до 12:00 в Центре амбулаторной онкологической помощи Королевской больницы на улице Дзержинского, дом № 11 будет организован осмотр женщин на предмет наличия новообразований молочной железы. Осмотр проведет врач-онколог Людмила Жукова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Предстоящее мероприятие мы проводим с целью обследования женщин на наличие новообразований молочной железы. Это крайне коварное заболевание, по данным Всемирной организации здравоохранения, рак груди занимает первое место среди всех онкологических заболеваний. Помимо осмотра врачом-онкологом, в этот день мы проведем маммографию. В случае обнаружения каких-либо отклонений, каждого пациента возьмем на контроль», — сообщила заведующий центром амбулаторной помощи Королевской больницы Надежда Блаженко.

Для прохождения обследования 31 августа предварительная запись не требуется. Телефон ЦАОП для справок: 8(495)511-61-21.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.