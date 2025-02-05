Онкологи приглашают на обследование жителей Королева 8 февраля

В субботу, 8 февраля, в центре амбулаторной онкологической помощи Королевской больницы на улице Дзержинского, д. 11, состоится традиционный день открытых дверей. Скрининговое обследование проведет врач-онколог Екатерина Гордеева. Жители Королева смогут обратиться в диспансер с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подобные акции мы проводим ежемесячно, главное их преимущество в том, что по волнующим вопросам жители могут обратиться к врачу-онкологу без предварительной записи в свой выходной день. При определении отклонений, мы берем каждого пациента на контроль и своевременно приступаем к лечению, что с высокой вероятностью позволяет предотвратить тяжелые последствия. В этот раз акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля», — сообщила заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Королёвской больницы Надежда Блаженко.

В рамках скрининга пациенты смогут пообщаться с врачом и получить индивидуальные направления на необходимые виды обследований, в том числе: мазок на цитологию, УЗИ, флюорографию и т. д. При обращении при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Телефон ЦАОП для справок: 8 (495) 511-61-21.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.