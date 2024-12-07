Онкологи Подмосковья начали делиться своим опытом в онлайн-формате

Телемедицинские консультаци по системе «врач-врач» начали проводить в Московском областном онкологическом диспансере. Благодаря современным технологиям онкологи теперь смогут делиться своим опытом и рекомендациями в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Благодаря доступности телемедицины стали возможны консультации с коллегами из других медучреждений, в частности, центров амбулаторной онкологической помощи. Это возможность подробно разобрать клинические случаи пациентов и дать рекомендации по дальнейшей тактике обследования и лечения.

Телемедицинские консультации в Московском областном онкологическом диспансере также доступны и для жителей Подмосковья. Обращаться за консультацией могут пациенты как с установленным диагнозом, так и с подозрением на онкологию.

Для этого пациент записывается удобным ему способом, с ним связывается медицинский регистратор и назначаются дата и время. Записать доступна на официальном сайте медицинского учреждения (раздел «пациенту»), по номеру телефона: 8 (495) 521-58-00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.