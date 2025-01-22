Онкологи из Подмосковья удалили у женщины 16-килограммовую опухоль

В Московский областной онкологический диспансер поступила 55-летняя женщина с жалобами на одышку, невозможность нормально спать и принимать пищу из-за увеличившегося живота. Проведенное обследование выявило у пациентки гигантскую злокачественную опухоль яичника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Женщина испытывала дискомфорт и боль, но не обращалась к врачу и более 20 лет не посещала гинеколога. За это время новообразование достигло гигантских размеров.

«В ходе операции мы удалили из брюшной полости пациентки новообразование яичника диаметром 40 см и весом 16 кг. Оно сдавливало внутренние органы и нарушало их функции. Операция прошла успешно. Функции внутренних органов восстановлены», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 областного онкодиспансера Ирина Карьгина.

Сейчас женщина выписана домой на амбулаторное лечение и вернулась к обычной жизни. Ей предстоит пройти курс химиотерапии под наблюдением врача-онколога.

Врачи в очередной раз напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год. Если вы наблюдаетесь у специалиста по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он обозначает. Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.