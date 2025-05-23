Онколог рассказала о современных методах лечения меланомы

Лечение меланомы во многом определяется стадией, на которой было выявлено заболевание, сообщила РИАМО врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

«В начальной фазе, когда опухоль еще не проникла глубоко в ткани, основным и наиболее эффективным методом остается хирургическое удаление новообразования с участком здоровой кожи вокруг, что помогает полностью устранить злокачественные клетки и снизить вероятность их повторного появления», — сказала Машкова.

Она подчеркнула, что на более продвинутых стадиях, таких как вторая и третья, когда процесс затрагивает лимфатические узлы, к операции добавляют иммунотерапию, стимулирующую иммунную систему к активной борьбе с опухолью, а также таргетную терапию, воздействующую на определенные мутации внутри раковых клеток.

По словам специалиста, если болезнь достигает четвертой стадии и метастазы начинают распространяться по организму, лечение требует комплексного подхода, включающего хирургическое вмешательство и системную терапию с применением современных лекарств, например, ингибиторов BRAF и MEK.

Несмотря на то, что на этих стадиях прогноз может быть менее оптимистичным, новейшие разработки могут помочь существенно продлить жизнь и повысить ее качество.

Решающее значение имеет своевременное выявление болезни: чем раньше был установлен диагноз, тем больше вероятность полного излечения, поэтому регулярные визиты к дерматологу и внимание к любым тревожным изменениям играют ключевую роль в сохранении здоровья, заключила онколог.