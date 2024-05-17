Онколог пояснила, связано ли возникновение меланомы с воздействием ультрафиолета

«В эпидермисе, поверхностном слое кожи, есть специализированные клетки – меланоциты, которые вырабатывают пигмент меланин», — пояснила Дмитриевская.

Она добавила, что искусственное и естественное ультрафиолетовое излучение может активировать в данных клетках мутации, которые приводят к их активному бесконтрольному размножению и дальнейшему развитию опухоли.

«Особенно подвержены неблагоприятному воздействию УФ-лучей образования кожи, переполненные пигментными клетками. Их называют невусами или родинками», — рассказала онколог.

По словам Дмитриевской, чаще всего встречается меланома кожи, но бывают случаи поражения сетчатки глаза, а также слизистых — полости рта, кишечника, оболочек головного и спинного мозга.