Онколог из Подмосковья объяснил цикличность химиотерапии

Онколог разъяснил, почему химиотерапию проводят курсами с перерывами и как это помогает организму восстановиться. О механизме лечения рассказал заведующий противоопухолевой лекарственной терапии Одинцовской областной больницы Михаил Иванников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Химиотерапия направлена на уничтожение раковых клеток, которые быстро и бесконтрольно делятся. Однако препараты воздействуют и на здоровые ткани, где клетки также активно обновляются — прежде всего на костный мозг, слизистые оболочки и волосяные фолликулы. Поэтому во время лечения возможны побочные эффекты: снижение показателей крови, слабость, тошнота, стоматит.

Лечение проводят циклами. Сначала вводится препарат, чтобы уничтожить максимальное количество активно делящихся опухолевых клеток. Затем следует перерыв, во время которого организм восстанавливается: костный мозг возобновляет выработку клеток крови, показатели лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов возвращаются к безопасному уровню, заживают слизистые оболочки.

В этот период оставшиеся опухолевые клетки начинают делиться активнее. Следующий цикл химиотерапии воздействует на них в наиболее уязвимой фазе.

«Введение препаратов циклами — это не просто методика, а выверенная стратегия. Она позволяет нанести максимальный урон опухоли, одновременно давая здоровым тканям время на восстановление. Этот баланс между эффективностью лечения и переносимостью для пациента и есть главная цель современной онкологии», — пояснил Михаил Иванников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.