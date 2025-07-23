Онколог: иммунотерапия вытесняет химиотерапию в лечении рака

Врач-онколог Вадим Гутник рассказал, что разработка вакцин в сфере онкотерапии — это очень перспективное направление, однако исследователи, занимающиеся этим, часто выдают желаемое за действительное, передает «Общественная служба новостей» .

Ранее стало известно, что американские ученые на шаг приблизились к созданию универсальной вакцины от рака.

«Проблема всей мировой онкологии — это то, что злокачественные опухоли, то есть рак, организм на первом этапе воспринимает как свои. Злокачественные клетки сбивают систему „свой-чужой“ иммунитета, и он их не узнает, принимает за свои родные и не уничтожает. Поэтому им и удается закрепиться в нашем организме, — говорит собеседник издания. — И иммунотерапия — это на сегодняшний день наиболее перспективное направление», — считает врач.

Так или иначе, речи о полной победе над раком пока не идет, подчеркнул медик. По его словам, основная задача, которая сегодня стоит перед онкологией — если вылечить болезнь не удается, взять ее под контроль и «приглушить» на как можно больший период времени.