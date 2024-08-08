Онкохирурги Подмосковья спасли 85-летнюю женщину с большой опухолью тонкой кишки

В Московский областной онкологический диспансер поступила 85-летняя женщина с диагностированной гигантской саркомой тонкой кишки. Два года назад у нее появились периодические боли внизу живота, и она самостоятельно принимала обезболивающие препараты. Важно отметить, что все это время женщина не обращалась за медицинской помощью, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

После того, как у нее сильно увеличился живот, а боли и размер живота стали сильно мешать в повседневной жизни, она все же обратилась к специалистам.

«На момент обращения к нам, опухоль достигла 40 см в диаметре, поэтому для спасения жизни пациентки, мы провели оперативное хирургическое вмешательство и удалили ее. Операция прошла успешно, и в дальнейшем женщине будет необходимо пройти химиотерапию», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

Врачи в очередной раз напоминают о том, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год. В том же случае, если наблюдаетесь у специалиста по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он обозначает. Стоит помнить, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.