Онкодиспансер Подмосковья поздравил ветерана труда с предстоящим Днем Победы

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера поздравили ветерана труда Елену Серебрякову с наступающим Днем Победы. Елена во время войны работала санитаркой в госпитале в Болшево, помогала раненным бойцам и именно тогда решила связать свою жизнь с медициной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В 1953 году она окончила 1 Московский медицинский институт и прошла стажировку в госпиталях Ленинграда и Горького. Стояла у истоков создания онкологического диспансера, где и проработала 49 лет, из которых 14 лет — врачом и 35 лет — заведующей отделением № 2.

«Мне очень приятно, что меня поздравляют не только сотрудники онкологического диспансера, но и пациенты, которые проходили у меня лечение. Это важно и ценно, что спустя столько лет обо мне помнят», — поделилась Серебрякова.

В 2023 году Елена отметила почетный юбилей — 95 лет, и члены первичной профсоюзной организации онкодиспансера постоянно поддерживают и помогают, навещают ветерана труда и оказывают всю необходимую поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.