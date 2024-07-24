Онкодерматолог назвала возраст, до которого детям лучше не загорать

Онкодерматолог Машкова: малышам лучше вообще не загорать до 1 года

Детям до 1 года лучше не стоит загорать. Кроме того, стоит помнить, что избыточная инсоляция — это удар по иммунитету, сообщила РИАМО врач-онкодерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

«И после года (у детей — ред.) отношение к солнцу должно быть очень осторожным. Не допускайте солнечных ожогов. Темный загар отнюдь не является признаком отменного здоровья. Кроме того, необходимо защищать от солнечных лучей различные кожные образования и пигментные пятна на коже, которые в результате интенсивного загара могут перерождаться в злокачественные опухоли», — сказала Машкова.

Она добавила, что избыточная инсоляция — удар по иммунитету. Могут обостряться многие хронические заболевания. Нельзя бывать на открытом солнце онкологическим больным — им особенно важно сохранить сильный иммунитет.

«Ешьте природные антиоксиданты: морковь, томаты, растительные масла. Пейте охлажденный зеленый чай. Регулярно осматривайте всю поверхность кожи. Любые изменения родинки, например, внезапное потемнение, увеличение, разрыхление, зуд и жжение, кровоточивость, требуют немедленной консультации онколога», — предупредила врач.

Машкова отметила, что если случайно сорвали или каким-то другим способом повредили родинку или появились пигментные пятна на коже, ни в коем случае нельзя лечиться народными средствами, не прижигать йодом и зеленкой. Сначала нужно показаться врачу.

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Задача этого праздника — напомнить людям о важности заботы о своем здоровье.