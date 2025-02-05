Онищенко объяснил, почему США вышли из ВОЗ

«Единственное, в чем я могу обвинить Всемирную организацию здравоохранения, так это в том, что она сама этого добилась. На моей памяти было так, что ВОЗ очень тщательно следила за тем, чтобы в ее сторону не было подозрений в том, что она получает какие-либо дополнительные деньги, рекламирует что-то или работает в интересах какого-то государства», — сказал Онищенко.

По его словам, ВОЗ сама нарушила этот принцип, а американцы, кроме 300 млн, которые они платили как взнос, еще создали свой «квази-ВОЗ», где работали только американские специалисты. На этом этапе ВОЗ потеряла свой авторитет как независимая организация.

Онищенко объяснил, что именно из-за этого президент США Дональд Трамп решил, что его страна должна покинуть ВОЗ. Академик напомнил, что, обвиняя эту организацию, Трамп отмечал, что она работает в интересах Китая.