Онищенко объяснил, как теплая зима повлияет на заболеваемость

При теплой погоде вирусам сложнее распространяться, но в то же время нехватка солнечного света и холод играет им на руку, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал влияние теплой зимы на заболеваемость во время телемоста Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: «Биобезопасность стран ЕАЭС».

«Мало солнца, холодная температура — это факторы, способствующие распространению вирусной респираторной инфекции, которая передается воздушно-капельным путем. Это приводит к тому, что у нас резко вырастает заболеваемость. Само потепление, оно наоборот, снижает этот фактор», — сказал академик.

Онищенко добавил, что когда организм человека не переохлаждается, то ему легче бороться с инфекциями. К тому же в теплой температуре вирусным инфекциям сложнее распространяться.