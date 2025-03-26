Окситоцин и генетика: врач рассказал, почему некоторые люди выбирают одиночество

Врач Дегтярев: нежелание вступать в отношения может быть продиктовано гормонами

Врач Шаховской больницы в Московской области, акушер-гинеколог Алексей Дегтярев заявил, что осознанный отказ от брака или длительных отношений с партнером может быть продиктован генетикой и уровнем некоторых гормонов, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, последние исследования показывают, что наследственность может влиять на склонность человека к одиночеству. Предрасположенность может определять уровень чувствительности к социальным стимулам и способность к близким отношениям.

Еще один фактор — это уровень дофамина, нейромедиатора, играющего важную роль в системе «вознаграждения» мозга. Его мало количество приводит к снижению мотивации к социальному взаимодействию и поиску новых впечатлений.

Влияет на настроение и социальное поведение и гормон серотонин. Его недостаток вызывает депрессию и тревожность, они, в свою очередь, затрудняют установление и поддержание связей в социуме.