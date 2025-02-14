Около 9,5 тыс человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Коломенской больнице

В январе почти 9,5 тысяч коломенцев и озерчан воспользовались возможностью проверить здоровье в рамках прохождения диспансеризации и профосмотров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тип медосмотра зависит от возраста пациента. В 2025 году диспансеризацию смогут пройти граждане, родившиеся в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах, а также все, кому уже исполнилось 40 лет. Жители округа с 18 до 39 лет, рожденные в другие года, смогут пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр.

«Приглашаем и других жителей округа не пренебрегать своим правом пройти комплекс обследований, позволяющих своевременно выявить хронические неинфекционные заболевания», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

Диспансеризация делится на два этапа. Во время первого пациенты получают консультацию терапевта (женщины дополнительно — гинеколога) и проходят комплекс лабораторных и инструментальных исследований, которые позволяют оценить риск развития наиболее опасных заболеваний. На второй этап приглашаются пациенты, у которых по результатам первого этапа были выявлены отклонения.

Для прохождения диспансеризации или профилактического осмотра достаточно обратиться в кабинет медицинской профилактики той поликлиники, к которой прикреплен пациент, или к терапевту (фельдшеру) фельдшерско-акушерского пункта. Специалист выдаст необходимые направления и проконсультирует о дальнейших действиях.

В поликлинику № 2, поликлинику Подлипки, Сергиевскую поликлинику и Озерскую поликлинику на диспансеризацию можно записаться самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.