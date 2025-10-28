Около 900 жителей Орехово-Зуева привились от гриппа в мобильных пунктах

В Орехово-Зуевском городском округе около 900 человек воспользовалось мобильными пунктами вакцинации от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кампания по вакцинации набирает обороты, и все больше людей выбирают именно мобильные пункты как простую и доступную возможность защититься от гриппа и других вирусных инфекций.

Расположение пунктов в оживленных местах и гибкий график работы позволяют каждому жителю найти удобное время для вакцинации, не нарушая повседневных планов.

Мобильные пункты вакцинации действуют по следующему распорядку. Каждый вторник — на железнодорожном вокзале города Орехово-Зуево. Каждый четверг — в Парке 30-летия Победы. Время работы пунктов — с 10:00 до 14:00.

Для проведения вакцинации потребуется минимальный набор документов: паспорт и полис обязательного медицинского страхования. При наличии медкарты или справки об отсутствии противопоказаний к вакцинации можно взять их с собой.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.