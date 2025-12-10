Около 900 вылетов совершила санавиация Подмосковья с начала года

В Московской области для оказания помощи пострадавшим в ДТП, различных чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной эвакуации пациентов, применяются вертолеты санитарной авиации. Они позволяют оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на удаленность медучреждения и дорожный трафик. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт», санавиация может вылетать и в темное время суток, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вертолеты используются для оказания медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в срочном лечении — и взрослым, и детям. В арсенале у санитарной авиации Подмосковья 3 вертолета, 1 из которых применяется для транспортировки маленьких пациентов в Детский центр Рошаля. Всего с начала года авиамедицнские бригады выполнили почти 900 вылетов — на 157 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.