Около 90 единиц эндоскопического оборудования поступило в Подмосковье в 2025 году

В медицинские организации Московской области продолжает поступать новое медицинское оборудование, в том числе эндоскопическое. Это различные видеогастроскопы, бронхоскопы, колоноскопы и другая медицинская техника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Видеоэндоскопичечкое оборудование необходимо для качественной диагностики различных заболеваний внутренних органов, в том числе новообразований. Кроме того, медтехника позволяет во время обследования выполнить биопсию, также аппараты применяются для малоинвазивных операций. С начала года в подмосковные больницы поступило 86 единиц такого оборудования, а всего в этом году мы поставим 146 различных эндоскопов. На их закупку было направлено более 1,4 млрд рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование уже поступило в 20 медицинских организаций, в том числе в Домодедовскую, Одинцовскую, Дмитровскую, Щелковскую, Красногорскую, Коломенскую и другие больницы.

«В нашу больницу в этом году поступило 5 эндоскопических стоек. Новое оборудование позволит расширить перечень диагностических исследований жителям Коломны и Озер, а также повысить их доступность. На новых аппаратах пациенты смогут пройти гастроскопию и колоноскопию, рекомендованные врачами на этапе амбулаторного обследования пациентов для уточнения диагноза или для подготовки к стационарному лечению. Также стойки поступили в стационарные отделения больницы, где с их помощью будут проводиться и оперативные вмешательства», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.