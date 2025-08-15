Около 800 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства с начала года

В санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства помогают детям восстановиться после перенесенных заболеваний дыхательной системы: пневмоний, бронхиальной астмы, бронхитов. Даже после успешного лечения легкие могут не восстановиться полностью. Поэтому необходима комплексная реабилитация. Также в санатории проходят лечение дети с эндокринными заболеваниями, включая ожирение, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года уже 800 детей прошли лечение и отдохнули в санаторном отделении НИКИ детства. Отделение открылось после масштабной реконструкции полтора года назад, и за это время почти 2 тысячи детей прошли здесь восстановительное лечение.

Одновременно в санатории могут пребывать 55 юных пациентов в возрасте от 3 до 16 лет в сопровождении родителей. Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться к педиатру по месту жительства. Врач с помощью телемедицинской консультации свяжется с врачом санатория, чтобы согласовать показания для санаторно-курортного лечения и дату заезда. Администратор санаторного отделения свяжется с родителем и направит необходимый перечень документов для госпитализации, ответит на все вопросы и согласует дату заезда», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Юных пациентов ждет не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и интересный досуг и комфортное пребывание. Пациентов ждут двух- и трехместные комнаты, в которых есть телевизор, холодильник, санузел и душ. В отделении организована уютная гостиная с библиотекой и кинозалом, проводятся развлекательно-образовательные мероприятия, обеспечивается пятиразовое питание.

«Санаторий НИКИ детства предлагает разнообразные процедуры для оздоровления детей: физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, занятия в залах для механо- и кинезитерапии, работу на современных тренажерах с биологической обратной связью, а также посещение соляной пещеры. При поступлении ребенка в санаторий врач разрабатывает индивидуальный комплекс процедур, направленных на восстановление и укрепление здоровья. В санатории работают квалифицированные специалисты, включая врача-физиотерапевта, врача-диетолога и врача ЛФК. При необходимости могут быть привлечены и другие узкопрофильные специалисты для консультации», — добавила заведующая санаторным отделением НИКИ детства Мадинат Сепиханова.

Санаторно-курортная путевка дает право бесплатно получать комплекс услуг ребенку на время пребывания в санатории.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.