Около 800 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства с начала года

В санаторном отделении научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) оказывают восстановительное лечение детям, перенесшим бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы. Кроме того, лечение здесь доступно маленьким пациентам с эндокринными заболеваниями, в том числе ожирением, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«После капитального ремонта, проведенного в прошлом году, маленькие пациенты могут проходить лечение в комфортных условиях. Предварительно дети проходят комплекс обследований, по результатам которого назначается комплекс процедур, направленных на восстановление и укрепление здоровья. С начала года лечение в нашем санаторном отделении прошли уже почти 800 детей», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В санаторном отделении НИКИ детства оборудованы залы механо- и кинезитерапии, соляная пещера, а также установлены современные тренажеры с биологической обратной связью.

В санатории могут единовременно пребывать 55 детей в возрасте от 3 до 16 лет в сопровождении родителей. Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться к участковому врачу по месту жительства. При наличии показаний, он выдаст направление.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.