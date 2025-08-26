Около 6,7 тыс выездов совершили мобильные медкомплексы с начала года в Подмосковье

Для жителей отдаленных территорий Московской области проводятся регулярные выезды мобильных комплексов. В них пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно организовать качественную и доступную медицинскую помощь для жителей отдаленных территорий региона. Для этого мы задействуем мобильные комплексы. С начала года было проведено почти 6,7 тыс. таких выездов, в ходе которых было осмотрено более 152 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.