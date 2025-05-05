Около 630 тыс человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года

В Московской области пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно бесплатно и анонимно. Для этого необходимо обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Помимо этого, регулярно проводятся выезды мобильных медицинских комплексов центра, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прохождение тестирования на наличие ВИЧ-инфекции такая же важная часть заботы о себе, как и регулярная проверка своего здоровья во время диспансеризации. Важно понимать, что ВИЧ-инфекция может никак не проявлять себя длительное время, а люди тестируются нерегулярно и могут не знать о своем диагнозе. Всего с начала года в Подмосковье обследование прошли почти 630 тыс. человек, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области располагается по адресу: московская область, г. Котельники, мкр Силикат, 41а. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.