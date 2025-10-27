Около 615 человек в выходные прошли бесплатный онкоскриниг в Подмосковье

В прошедшую субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи прошел день открытых дверей. Свое здоровье могли проверить жители Подмосковья старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярно проводим дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Не забывайте, что любое заболевание намного эффективнее поддается лечению, если оно выявлено на ранней стадии. В эти выходные бесплатный онкоскрининг прошли 614 человек, из них у 23 были заподозрены онкологические заболевания, и они были направлены на более углубленную диагностику», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе дня открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины ПСА-тест на рак простаты. Также была доступна диагностика новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.