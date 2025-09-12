Около 60 новых рентген-аппаратов заработали в Подмосковье с начала года

В стационаре Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Техническое оснащение медицинских учреждений – основа качественной диагностики различных заболеваний. Сегодня в МОНИКИ начал работу новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 40 млн рублей. Всего с начала года в регионе заработало 59 новых рентген-аппаратов на сумму почти 1,5 млрд рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Рентген-аппарат рассчитан на 3 рабочих места и сможет принимать порядка 20 человек в смену. Новая медтехника позволяет выполнять все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований, в том числе костно-суставной системы, органов брюшной полости, малого таза. Кроме того, на новом рентген-аппарате специалисты могут проводить исследования для диагностики воспалительных и опухолевых процессов желудка и кишечника. Также он отличается увеличенной максимальной нагрузкой на стол – до 230 кг.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.