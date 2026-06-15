Около 5,7 тыс женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Почти 5,7 тыс. жительниц Подмосковья старше 40 лет с начала 2026 года прошли маммографию по самозаписи без направления врача. У 10 пациенток выявили онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительницы Московской области старше 40 лет, которые не проходили маммографию в течение последних двух лет, могут самостоятельно записаться на исследование без направления врача. С начала года этой возможностью воспользовались почти 5,7 тыс женщин.

«Маммография является наиболее эффективным методом раннего выявления рака молочной железы. Поэтому мы сделали это исследование доступным по самозаписи для женщин старше 40 лет. С начала года такой возможностью воспользовались почти 5,7 тыс жительниц региона. По итогам обследования у 538 пациенток были выявлены отклонения, а у 10 из них диагностировали онкозаболевание. Все они направлены на дополнительное обследование и необходимое лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на маммографию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел. Здоровье». Для этого необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к поликлинике Московской области и пройти предыдущее исследование более двух лет назад.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.