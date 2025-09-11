Около 550 тыс человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье

Жителям Московской области в возрасте от 18 до 49 дет доступна репродуктивная диспансеризация. Женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины в ходе диагностики получают консультацию врача-уролога и при необходимости могут быть направлены на дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Репродуктивная диспансеризация особенно важна при планировании будущей беременности. В Московской области пройти ее можно абсолютно бесплатно, по полису ОМС. Всего с начала года такой возможностью воспользовались уже почти 550 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.