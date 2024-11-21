Около 500 жителей Каширы прошли диспансеризацию на прошлой неделе

В Каширской больнице в рамках программы министерства здравоохранения Московской области проходит программа диспансеризации. За прошедшую неделю обследовались около 500 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бесплатная диспансеризация представляет собой комплексный медицинский осмотр, направленный на обнаружение хронических заболеваний или факторов риска их развития. Обычно процедура требует не более двух посещений поликлиники.

В 2024 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годах, а также все жители старше 40 лет.

Каширские врачи выезжают на предприятия округа для проведения осмотров взрослого населения. По-прежнему ведется вакцинация от гриппа. Порядка 300 вакцин предусмотрено медиками специально для призывников.

«Каждый житель Московской области может пройти диспансеризацию, обратившись в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Регулярная диспансеризация играет ключевую роль в профилактике и раннем выявлении заболеваний. Это позволяет значительно снизить риски и начать лечение на самых ранних стадиях, что крайне важно для сохранения здоровья», — отметил главврач Каширской больницы Юрий Володин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.