Около 50 жителей подмосковной деревни Тарасково получили консультацию врачей

В деревне Тарасково прошел выездной прием врачебной бригады Каширской больницы . Местный фельдшерско-акушерский пункт принял жителей Тарасково и окрестностей для осмотров терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, а также для проведения ультразвуковой диагностики, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

«Выездные приемы специалистов помогают вовремя выявлять заболевания и обеспечить нужное лечение даже в самых удаленных уголках нашего района. Мы хотим, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю, вне зависимости от места его проживания», — подчеркнул заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Всего было осмотрено 47 человек. Эндокринолог обследовал 14 человек, гинеколог — 10, уролог — 7 пациентов, терапевт принял 14 человек, а кардиолог провел прием 10 человек. Ультразвуковую диагностику прошли 11 пациентов. Также в рамках выезда диспансеризацию прошли 5 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.