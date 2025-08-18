Около 5 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В минувшие выходные в 32 парках Подмосковья прошла акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей работали в Дмитрове, Талдоме, Люберцах, Коломне, Сергиевом Посаде и других городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Проверка здоровья в парке – отличная возможность совместить заботу о себе с прогулкой на свежем воздухе. Врачи на месте измеряют внутриглазное и артериальное давление, проводят антропометрию и другие исследования. В минувшие выходные выездной профосмотр в парке прошли 387 человек, а всего с начала лета – почти 5 тыс. жителей Подмосковья», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.