Около 5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2024 году

В Московской области жители могут бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. С начала года свое здоровье уже проверили около 5 млн жителей региона, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Благодаря своевременной проверке здоровья, врачи могут выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование.

Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.