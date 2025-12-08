Около 4,1 тыс подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» вручили в Подмосковье

В Московской области при рождении ребенка родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!», в который входят более 50 предметов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В набор входят все самые необходимые в первые дни жизни новорожденного предметы. Выбрав его, родители могут посвятить время подготовке к родам, а не покупке вещей для ребенка. С начала года в Подмосковье выдали уже почти 4,1 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в медучреждении Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 000 рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, как и первые главные документы ребенка.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.