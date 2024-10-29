Около 40 тыс женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания Подмосковья

В Московской области на базе перинатальных центров и родильных домов работают центры грудного вскармливания. Здесь работают врачи, медицинские сестры, а также специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами и получить консультацию, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после. Специалисты расскажут, как заботиться о своем здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию. Всего с начала года обучение в центрах прошли почти 40 тыс. женщин», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения в регионе. На данный момент нацпроект «Демография» является одним из приоритетных. Он направлен не только на повышение качества жизни, но и поддержку семей с детьми и планирующих беременность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.