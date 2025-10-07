Около 4 тыс человек вступили в регистр доноров костного мозга в Подмосковье

Жители Подмосковья могут вступить в федеральный регистр доноров костного мозга в Московском областном центре крови. Отметим, что пересадка костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток требуется пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжелыми наследственными и другими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Костный мозг — важнейший орган кроветворной системы, отвечающий за создание новых клеток крови. При различных заболеваниях клетки крови могут повреждаться, а их производство замедляться. Именно в таких случаях и проводится пересадка костного мозга. Донор отдает лишь 5% своих гемопоэтических стволовых клеток, которые восстанавливаются в короткие сроки, а нуждающийся в них человек получает шанс побороть болезнь. В регистре доноров костного мозга содержатся данные о генотипе людей, согласившихся стать донорами. Всего на данный момент в Московской области в регистр вступили уже почти 4 тыс. человек», — сказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

Стать донором костного мозга может человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Специалисты рекомендуют вступать в регистр до 35 лет. Для того, чтобы стать частью регистра, необходимо оставить заявку на региональном портале Госуслуг https://zdrav.mosreg.ru/start в разделе «Здоровье», после чего с заявителем свяжется сотрудник Московского областного центра крови для выбора даты визита.

У потенциального донора костного мозга возьмут пробирку крови для проведения HLA типирования. С помощью этого анализа выясняется генетическая совместимость донора и пациента. Шанс совпадения невероятно мал и составляет 1:10000, поэтому так важно, чтобы в регистре было как можно больше доноров.

Более подробно о процедуре донорства костного мозга можно узнать на сайте донорского движения Московской области https://donormo.ru/km/.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.