Около 350 пациентов проходят лечение в центре рассеянного склероза Подольской больницы

На базе консультативно-диагностического центра Подольской областной клинической больницы работает центр рассеянного склероза. Задача медучреждения — повысить доступность медпомощи для жителей Подольска и соседних округов. В год около трехсот пятидесяти пациентов получают здесь квалифицированную помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Многие из наших пациентов имеют группу инвалидности, им тяжело передвигаться. Раньше больным рассеянным склерозом нужно было обращаться за помощью к специалистам в МОНИКИ в Москве, теперь они могут получить консультацию, рецепты на лекарственное обеспечение, а также направление на амбулаторную и стационарную медпомощь у нас. Наш центр работает уже почти четыре года и принимает больных не только из Подольска, а со всего юга Подмосковья — из Протвино, Серпухова, Чехова, Пущино, Ступино», — сказал заведующий Консультативно-диагностическим центром Александр Сахаров.

Для того, чтобы получить консультацию специалиста Центра рассеянного склероза, нужно направление невролога. Врач принимает по будням с 8:00 до 14:30 по адресу: г. о. Подольск, поселок Кузнечики, Парковый проезд, д. 9, к. 1. Записаться на прием можно по номеру 8 (496) 7657353.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.