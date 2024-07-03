Около 3,5 тыс выпускников завершили обучение в Московском областном медколледже

В филиалах Московского областного медицинского колледжа № 1 завершились выпускные. В этом году обучение в нем закончили порядка 3,5 тыс. выпускников. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы заинтересованы в привлечении новых кадров в наши медучреждения, в том числе фельдшеров, медсестер и других специалистов со средним медицинским образованием. Для этого мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест для поступающих в наш колледж. Так, в прошлом году на бюджетную форму обучения поступили 2,4 тыс. человек, а в этом году планируется принять уже 2,8 тыс. Конечно, мы приглашаем всех выпускников после окончания обучения на работу в наши больницы», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Московском областном медицинском колледже № 1 обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.