Около 3,5 тыс подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в 2024 году

При рождении ребенка в Московской области родители могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». В него входят более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и другое. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для комфортной беременности в Подмосковье созданы все условия, в том числе женщина может воспользоваться индивидуальным сопровождением беременности, посещать школы будущих мам. В наших родовспомогательных учреждениях доступны все виды родов, включая вертикальные и партнерские. В подарочном наборе собраны все необходимые предметы для мамы и ребенка, что позволит ей посвятить больше времени подготовке к родам и будущему материнству. Всего в прошлом году в регионе выдали почти 3,5 тыс. таких наборов, а с начала этого более 300», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить подарочный набор могут граждане РФ, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 000 рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.